Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Петербурга во Вьетнам на 18 часов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки на 18 часов рейса Санкт-Петербург — Нячанг (Вьетнам) из-за неисправности самолета, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

"В связи с многочасовой задержкой рейса IK 2785 сообщением Санкт-Петербург – Нячанг авиакомпании Pegas Fly Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров. По предварительной информации, вылет указанного рейса из аэропорта "Пулково" во Вьетнам с 224 пассажирами должен был состояться в 00.05 8 января, однако из-за технической неисправности самолета этого не произошло", - говорится в сообщении.

В рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на соблюдение прав пассажиров, информирует ведомство.

Согласно электронному табло петербургского аэропорта "Пулково", вылет самолета в Нячанг запланирован на 18.00 мск.

Комментариями авиакомпании Pegas Fly (Красноярск) РИА Новости пока не располагает.