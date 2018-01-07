САМАРА, 7 янв - ПРАЙМ. Самарские власти в 2018 году отправятся с бизнес-миссиями в страны ЕС и Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"В 2018 году в рамках плана выставочных и презентационных мероприятий правительства Самарской области планируется организовать экономические миссии в Федеративную Республику Германия, Французскую Республику, Венгрию, Австрийскую Республику, Китайскую Народную Республику", - сообщили в правительстве.

В правительстве региона добавили, что ключевыми стратегическими партнерами в рамках реализации внешнеполитической линии страны для Самарской области являются страны БРИКС, партнеры из Евросоюза, не присоединившиеся к санкциям, страны Азии и Латинской Америки.

Кроме того, регион активно сотрудничает и со странами Евросоюза, в частности, с Германией, Францией и Италией. Эти страны остаются крупнейшими поставщиками технологий и оборудования, многие самарские компании связаны с немецкими, французскими и итальянскими коллегами в рамках совместных кооперационных проектов, выстроенных в предыдущие годы. Одной из задач является оказание им содействия в продолжении данного сотрудничества, несмотря на негативные тенденции в политической сфере, добавили в правительстве.

По данным властей, приоритетной задачей Самарской области является содействие продвижению высокотехнологичного экспорта самарских компаний, в том числе инновационной направленности, а также поддержка предприятий-экспортеров.