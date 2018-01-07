Свердловская область в 2018 году организует бизнес-миссии в пять стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - ПРАЙМ. Свердловская область в 2018 году планирует организовать бизнес-миссии в пять стран – Белоруссию, Германию, Киргизию, Чехию и Францию, сообщила РИА Новости представитель министерства инвестиций и развития региона.

"В 2018 году планируется взаимодействовать в рамках бизнес-миссий с Францией (мероприятия по продвижению ЭКСПО), с Белоруссией и Киргизией – по продвижению нашей продукции, с Чехией и Германией – по привлечению инвестиций. Также различные мероприятия и презентации Свердловской области будут организованы на площадках посольств (Турция), пройдут совместные мероприятия с Кореей в рамках "Иннопрома", также 50 стран примут участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2018", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, прямые иностранные инвестиции в Свердловскую область в 2016 году составили 1,6 миллиарда долларов США. Данные за 2017 год появятся только в апреле 2018 года, уточнила представитель министерства.

Она добавила, что работу по привлечению в область иностранных инвесторов ведут министерство инвестиций и развития Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала. "У нас есть опыт и примеры локализации производства иностранными компаниями, "истории успеха" и потенциал для привлечения новых иностранных инвесторов", - отметила собеседница агентства.

Один из примеров – это завод "Уральские локомотивы", совместное предприятие компании Siemens в Свердловской области с местной компанией "Синара". Электропоезда "Ласточка" - это продукт "Уральских локомотивов". В 2015 году локализация была на уровне менее 60%, а в 2018 году она составит уже 80%, уточнила представитель министерства.

"Причин, чтобы выбрать Свердловскую область, у иностранной компании достаточно. Но основных две - это возможность быстро найти надежных партнеров и поставщиков, а также готовая инфраструктура для инвестиций - специализированные индустриальные парки и особая экономическая зона, вторую площадку которой планируется создать на границе города Екатеринбург в непосредственной близости к аэропорту "Кольцово", - подчеркнула собеседница агентства.