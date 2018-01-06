Саратовская область направит бизнес-миссии в 2018 г в Швейцарию, КНР, Армению и Белоруссию

САРАТОВ, 6 янв - ПРАЙМ. Саратовская область для продвижения продукции местных производителей в 2018 году планирует отправить бизнес-миссии в Швейцарию, Китай, Армению и Белоруссию, сообщил РИА Новости министр инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин.

"В прошлом году был создан Центр поддержки экспорта Саратовской области. В планах центра на 2018 год – бизнес-миссии в Армению, Белоруссию, Швейцарию, Китай, участие в международных форумах, обновление договорной базы двустороннего сотрудничества, реализация образовательного проекта для экспортеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2017 году при участии центра бизнес-миссии Саратовской области отправлялись в Казахстан, Финляндию, Иран и Германию, где делегации принимали участие в международных выставках и форумах.

"Важно отметить, главным результатом участия в подобных мероприятиях становится заключение крупных контрактов. К примеру, по итогам международной промышленной выставки "Иннопром 2017" компанией ООО "Новохим-Саратов" подписаны контракты на поставку инновационного препарата "Стопржавин" с российскими предприятиями металлообработки и управляющими компаниями в сфере ЖКХ", - отметил Галкин.

Он уточнил, что в прошлом году поддержку получили 130 региональных экспортеров, и при содействии Центра поддержки экспорта Саратовской области заключено 19 экспортных контрактов, причем три компании заключили подобный контракт впервые.