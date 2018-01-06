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Тува и Хакасия поддержали идею Красноярского края об экономической интеграции


КРАСНОЯРСК, 6 янв - ПРАЙМ. Главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин поддержали предложение врио губернатора Красноярского края Александра Усса о создании на территории трех регионов Енисейской экономической зоны. Кара-оол ожидает, что проект привлечет инвестиции и позволит ускорить развитие инфраструктурных проектов, Зимин - что совместные усилия станут толчком для развития внутренней экономики и международных связей.

Усс 21 декабря заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории региона и соседних Тувы и Хакасии. Он отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сформулирует организационно-правовые предложения по формированию зоны и придании ей статуса, сравнимого с Приморьем. При этом Усс подчеркнул, что речь идет не об административном объединении, а лишь о налаживании межрегионального взаимодействия на экономической основе. При этом, по его мнению, Енисейская экономическая зона способна стать стержнем восточного вектора России.

ТУВА: ОБЪЕДИНЯЯ РЕСУРСЫ

Проект создания единой экономической зоны позволит собрать усилия трех регионов в один кулак и поможет сибирской экономике зарабатывать на азиатских рынках, приводит мнение главы Тувы Шолбана Кара-оола его пресс-служба.

"Цель проекта - собрать в один кулак все возможности и ресурсы наших регионов, чтобы, во-первых, ускорить реализацию транспортных проектов, включая железнодорожную стройку. Во-вторых, создать комфортные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса в рамках восточного экономического партнерства", - сказал Кара-оол.

"Я, к примеру, добиваюсь многостороннего статуса для КПП "Хандагайты", проговариваем с Монголией встречное движение на стыковку их дорожной сети с нашей трассой М-54, аэропорт готовим к международным полетам, идет проработка транзита электроэнергии из Хакасии через Туву и так далее. Все это инфраструктура единой сибирской экономики, которая поможет нам идти на азиатский рынок и зарабатывать там", - продолжает глава Тувы.

Он добавил, что проект позволит "пробивать" строительство железной дороги Кызыл (столица Тувы) - Курагино (на полпути к Красноярску) не в одиночку, а всем трем регионам вместе, что более эффективно. Строительство дороги было начато еще в 2011 году в Туве, но почти сразу было остановлено.

ХАКАСИЯ: "ОБРЕЧЕНЫ" ДРУЖИТЬ

Три региона "обречены" на дружеские отношения в области экономики, культуры и промышленности, заявил в свою очередь глава Хакасии Виктор Зимин, слова которого передала РИА Новости его пресс-служба.

"Мы обречены на дружеские взаимовыгодные экономические, культурные и промышленные связи с нашими соседями. Считаю межрегиональное сотрудничество важнейшим моментом в экономической составляющей современной России. А именно продвижение экономического и культурного взаимодействия между Красноярским краем, Тувой и Хакасией. В ближайшей перспективе будут подготовлены серьезные совместные проекты. О возрождении некоторых производств мы уже переговорили вместе с Александром Уссом несколько месяцев назад", - приводят слова Зимина в пресс-службе.

Он считает, что создание Енисейской экономической зоны будет представлять собой совокупность отраслей различной специализации без конфронтации или ущемления интересов кого бы то ни было. По словам губернатора, точки соприкосновения регионов – это гидроэнергетика, машиностроение, цветная и черная металлургия, легкая и электротехническая промышленность, сельское хозяйство, а также угольная, лесная, деревообрабатывающая промышленности, предприятия по производству строительных материалов и ряд других.

Зимин согласился с мнением Кара-оола, что совместными усилиями проект строительства железной дороги в Туву будет проще реализовать.

"Общими усилиями мы с большей вероятностью сможем пролоббировать проект железной дороги в республику Тыва, в регион с баснословными запасами угля, меди и другими полезными ископаемыми. Отсутствие железной дороги затрудняет экспорт. С учетом ее строительства — это будет сделать проще, а там недалеко Монголия и Китай – туда также нужен выход железной дороги. Таким образом, мы сократим на 2,5 тысячи километров путь всех грузов, которые идут с Запада и Сибири до Китая и обратно", - сказал Зимин.

"Что такое прямое сообщение с Китаем? Это товарообмен, это новый этап развития регионального рынка", - добавил он.

Глава Хакасии также рассказал, что программа трех регионов будет представлена на Красноярском экономическом форуме, который планируется провести весной 2018 года.

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