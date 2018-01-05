Тестирование железнодорожного маршрута Калининград-Гдыня-Калининград начинается в пятницу

ВАРШАВА, 5 янв - ПРАЙМ. Тестирование железнодорожного маршрута Калининград-Гдыня-Калининград начнется в пятницу, сообщил журналистам представитель транспортной компании Przewozy Regionalny Доминик Лебда.

"Это тестовые поездки, целью которых является оценка эффективности и интереса пассажиров", - рассказал Лебда. Он отметил, что решение о постоянном курсировании поездов на этом маршруте еще не принято, но уже сейчас наблюдается большой интерес к этому маршруту.

Как ожидается, время в пути составит около пяти часов вместе с таможенным оформлением и паспортным контролем, а также пересадкой на другой поезд. Маршрут будут обслуживать поезда перевозчиков из Польши и России.

Согласно расписанию, поезд из Гдыни будет отходить в 5.56. Поезд из Калининграда будет отправляться в 8.17. Вторая пара поездов отправится после обеда, из Гдыни - в 16.45, а из Калининграда - в 18.22.

На участки Калининград-Бранево и Бранево-Гдыня билеты будут продаваться отдельно на поезда каждого из перевозчиков.

Железнодорожный маршрут Гдыня-Калининград действовал до 2013 года. Его обслуживал польский перевозчик PKP Intercity.