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Медведев поручил ВЭБу выделить $0,4 млрд на переработку углеводородного сырья под Тюменью


МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Внешэкономбанк внесет около 0,4 миллиарда долларов в строительство комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в Тюменской области, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением в паспорт инвестиционного проекта внесено изменение. В число источников его финансирования включены средства институтов развития и государственных корпораций, в том числе средства государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в объёме до 0,4 миллиарда долларов США", - говорится в документе.

"Созданные в рамках инвестиционного проекта мощности войдут в десятку мировых мощностей по производству этилена, а по объёму переработки сжиженных углеводородных газов инвестиционный проект станет крупнейшим в мире", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Также, согласно документу, запуск производства позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку полимеров, а также создать дополнительно до 10 тысяч рабочих мест. Подчеркивается, что более глубокая переработка углеводородного сырья "будет способствовать диверсификации экономики и увеличению доходной базы бюджетов всех уровней".

Принятое решение окажет положительное влияние на развитие как Тюменской области, так и российской экономики в целом, отдельно отмечается в пояснительной записке.

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