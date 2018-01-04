Более 50 иностранных делегаций посетили с бизнес-миссиями Новосибирскую область

НОВОСИБИРСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Более 50 иностранных делегаций посетили в 2017 году Новосибирскую область с бизнес-миссиями, в регионе на различных стадиях реализуются семь инвестпроектов с иностранными инвестициями, сообщила пресс-служба областного правительства в ответ на запрос РИА Новости.

"Интерес со стороны деловых кругов иностранных государств к сотрудничеству с Новосибирской областью стабильно высок. Из-за рубежа в наш адрес регулярно поступают различные бизнес-предложения. В 2016 году Новосибирскую область посетили 55 иностранных делегаций с бизнес-миссиями из 30 стран мира, за 11 месяцев 2017 года – 53 делегаций из 31 страны", - говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что всего на территории Новосибирской области в настоящее время в различной стадии реализации находятся семь проектов иностранных инвесторов. В их числе строительство завода полного цикла производства кондитерских изделий (ООО "Мон'дэлис Русь", США), строительство завода по производству холодильного оборудования (ООО "Арнег", Италия); строительство завода сухих строительных смесей (ООО "Хенкель Баутехник", Германия).

В 2017 году в регионе открылась фабрика по производству бумажных изделий. Это проект, реализуемый дочерним предприятием TZMO SA (Польша) ООО "БЕЛЛА Сибирь" с объемом инвестиций в 153,7 миллиона рублей.

Также в этом году китайская компания "ПекинКРА" заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики СО РАН на сумму свыше 2 миллиардов рублей об инвестировании в крупные научно-технические проекты в области картофелеводства, рассчитанные до 2025 года. Первый проект – организация в Новосибирской области селекционно-семеноводческого центра по созданию элитного посадочного материала. Второй проект – создание лаборатории по переработке картофеля. Планируется создание производства крахмала и картофельного порошка.

В облправительстве добавили, что большой интерес к сотрудничеству по многим направлениям проявляют итальянские деловые круги. Готов сотрудничать в сфере высоких технологий в медицине и сельском хозяйстве Израиль. Представители японской делегации, посетившие Новосибирскую область в начале 2017 года, заявили о намерении проработать возможные условия участия в создании в Новосибирске высокотехнологичного онкологического центра.