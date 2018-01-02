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"Лукойл" подтвердил возгорание на АЗС на юго-востоке Москвы, работа заправки остановлена


Энергосети

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH подтвердил возгорание на АЗС в районе Марьино на юго-востоке Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что возгорание возникло на автозаправочной станции на юго-востоке Москвы, пожар удалось быстро ликвидировать.

"Второго января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ Москвы), произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение семи минут",- сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что пострадавших нет, был поврежден проезжающий мимо автомобиль Skoda.

Причины инцидента устанавливаются, работа АЗС временно приостановлена.

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