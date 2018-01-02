Дагестан в 2017 году увеличил производство импортозамещающей продукции на 75%

МАХАЧКАЛА, 2 янв - ПРАЙМ. Промышленные предприятия Дагестана почти за год увеличили производство импортозамещающей продукции на 75% до 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального Минпрома.

"По итогам 11 месяцев уходящего года объемы производства импортозамещающей продукции в Дагестане составили 3,5 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года – 2 миллиарда рублей)", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что индекс промышленного производства в Дагестане за 11 месяцев составил 120,6 процента.

"Наиболее высокие показатели роста промышленного производства наблюдаются по предприятиям: ОАО "Концерн КЭМЗ", ОАО "Завод Дагдизель", ОАО "Завод Гаджиева", ОАО ДНИИ "Волна", ОАО "Электросигнал", ПО "Азимут", - добавил собеседник.