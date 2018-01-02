FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Дагестан в 2017 году увеличил производство импортозамещающей продукции на 75%


МАХАЧКАЛА, 2 янв - ПРАЙМ. Промышленные предприятия Дагестана почти за год увеличили производство импортозамещающей продукции на 75% до 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального Минпрома.

"По итогам 11 месяцев уходящего года объемы производства импортозамещающей продукции в Дагестане составили 3,5 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года – 2 миллиарда рублей)", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что индекс промышленного производства в Дагестане за 11 месяцев составил 120,6 процента.

"Наиболее высокие показатели роста промышленного производства наблюдаются по предприятиям: ОАО "Концерн КЭМЗ", ОАО "Завод Дагдизель", ОАО "Завод Гаджиева", ОАО ДНИИ "Волна", ОАО "Электросигнал", ПО "Азимут", - добавил собеседник.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ