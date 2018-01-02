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Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области и КНР за год вырос вдвое - до $130 млн


ХАБАРОВСК, 2 янв /ПРАЙМ/. Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области с Китаем в 2017 году составил около 130 миллионов долларов США, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщил губернатор региона Александр Левинталь.

"Китай является основным внешнеторговым партнером ЕАО, на долю которой приходится более 95% всего внешнеторгового оборота области, который по итогам текущего года ожидается на уровне 130 миллионов долларов, динамика роста - более чем в два раза", - сказал Левинталь.

По его словам, основу экспорта составляет продукция Кимкано-Сутарского ГОКа, доля которой в общем объеме экспорта области составляет 63%, а также соя, лесоматериалы, продукция Кульдурского бруситового рудника и кожевенное сырье.

Губернатор отметил, что Кимкано-Сутарский ГОК в 2017 году поставил в Китай продукции на 90 миллионов долларов США, что в 2,6 раза больше уровня 2016 года. В следующем году с выходом предприятия на проектную мощность этот показатель увеличится.

"Дальнейшее развитие экспортного потенциала области связано с развитием лесопромышленного комплекса в рамках программы по совместному освоению и использованию лесных ресурсов. Строительство и ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) также будет способствовать наращиванию объемов экспортно-импортных операций", - сказал Левинталь.

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