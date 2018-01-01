Проект плана развития острова Большой Уссурийский подготовят к маю 2018 года

ХАБАРОВСК, 1 янв - ПРАЙМ. Проект межправительственного соглашения, куда войдет единый план перспективного развития острова Большой Уссурийский, подготовят к маю 2018 года, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты.

Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.

"Недавно в Хабаровске состоялось первое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона и Северо-Востока КНР. Там обсуждались и вопросы совместного освоения Большого Уссурийского острова. Договорились, что к маю 2018 года будет разработан проект межправительственного соглашения. В этот документ войдет единый план перспективного развития острова и проекта планировки", - сказал Шпорт РИА Новости.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос строительства грузопассажирского пункта пропуска через границу на Большом Уссурийском острове. "Мы считаем, что такой объект станет катализатором развития логистической деятельности в Хабаровском крае. Дополнительный экспортный грузопоток через него может составить до 1,2 миллиона тонн к 2025 году", - отметил глава региона.