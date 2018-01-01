Количество совместных проектов Хабаровского края и КНР растет

ХАБАРОВСК, 1 янв - ПРАЙМ. Количество совместных проектов Хабаровского края и КНР становится больше, особенно в сфере лесопереработки и сельского хозяйства, чему способствуют режимы территорий опережающего развития и свободного порта, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

"Мы готовы предложить китайскому бизнесу весь спектр мер поддержки инвесторов, который у нас есть в регионе. Это и "одно окно" для инвесторов, и льготы в рамках ТОСЭР и свободного порта. Надо отметить, что число совместных проектов растет. В первую очередь, в сфере лесопереработки и сельского хозяйства", - сказал Шпорт РИА Новости.

Например, очень крупный проект по деревопереработке в Амурске, который реализует группа компаний "РФП Групп", финансировался при участии российско-китайского инвестиционного фонда. Объем вложений – более 11 миллиардов рублей. Производство разместилось на площадке ТОСЭР.

Другой большой проект в этой отрасли ведут компании ООО "Логистик Лес" и "Корпорация Хэнцзы провинции Хэйлунцзян". В поселке Березовый Солнечного района будет создано деревоперерабатывающее предприятие. Его проектная мощность - 380 тысяч кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год. Общий объем заявленных инвестиций составляет 3,4 миллиарда рублей. Сейчас прорабатывается возможность расширения границ ТОСЭР "Комсомольск" на территорию поселка Березовый. Есть совместные проекты по деревопереработке в Вяземском и имени Лазо районах.

По словам губернатора, хорошие перспективы есть в сфере сельского хозяйства. Так, в Бикинском районе совместно с китайским бизнесом уже налажено производство сои и кукурузы. В селе Восточное работает российско-китайский инновационно-исследовательский сельскохозяйственный центр, созданный Дальневосточным НИИ сельского хозяйства и Академией наук провинции Хэйлунцзян. Основная задача центра - обмен передовыми технологиями в сельском хозяйстве, сотрудничество в области семеноводства и микробиологии.

"Есть проект по выращиванию сельскохозяйственных культур в Вяземском районе, его реализация начнется со следующего года, объем инвестиций – один миллиард рублей. Запланировано строительство крупного овощехранилища совместно с компанией Fuyuan jinliang Modern agrigulture Сo, инвестиции составят 7,64 миллиарда рублей", - отметил Шпорт.