В Москве автобус сбил людей на остановке возле метро

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На северо-западе Москвы около станции метро "Сходненская" автобус сбил людей на остановке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, по меньшей мере два человека погибли.

"В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — рассказал собеседник агентства из экстренных служб мегаполиса.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

На прошлой неделе рейсовый автобус въехал в пешеходный подземный переход около станции метро "Славянский бульвар" на Можайском шоссе. Погибли пять человек.