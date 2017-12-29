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Кабмин РФ распределил на 2018 г 31,25 млрд руб на дорожную деятельность в 36 регионах


МОСКВА, 29 дек ПРАЙМ. Правительство РФ распределило для использования в 2018 году 31,25 миллиарда рублей между бюджетами 36 регионов России на финансирование дорожной деятельности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в размере 31,25 миллиарда рублей бюджетам 36 субъектов федерации на финансирование дорожной деятельности", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Как уточняет кабмин, принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения.

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