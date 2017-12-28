"Алроса" получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ALRS получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения в Якутии, сообщает компания в четверг.

Вывоз пробных партий руды с Верхней Муны начался в октябре и завершился в субботу, 23 декабря. Руда поступила на обогатительную фабрику для опробования технологии обогащения и подтверждения содержания алмазов. Пробное обогащение прошло в штатном режиме. Первые алмазы цех окончательной доводки комбината получил 25 декабря.

"В целом кристаллы с Муны отличаются от алмазов с "Зарницы" или "Удачной" по форме и цветности. Так, если удачнинские имеют более острые края, то мунские алмазы более округлые, встречаются лимонного или коричневого цвета", - отметил директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев, слова которого приводятся в сообщении.

Разработка Верхне-Мунского месторождения считается одним из крупнейших инвестиционных проектов компании. Оно находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск предприятия запланирован на 2018 год. Как отмечает компания, после выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 миллиона тонн руды в год.