"Сладковско-Заречное" Гуцериева планирует добыть в 2018 г 1 млн тонн нефти

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Сладковско-Заречное" бизнесмена Михаила Гуцериева планирует в 2018 году добычу нефти на уровне 1 миллиона тонн нефти, сообщили в пресс-службе компании.

"ООО "Сладковско-Заречное", входящее в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, планирует добыть в 2018 году свыше 1 миллиона тонн нефти. Согласно утвержденному бизнес-плану, компания планирует запустить в следующем году 13 новых скважин. В среднесрочной перспективе "Сладковско-Заречное" прогнозирует годовой уровень добычи в объеме свыше 5 миллионов тонн нефти", - говорится в сообщении.

В текущем году компания добудет 315 тысяч тонн нефти. Компания в настоящее время создает инфраструктуру на разрабатываемых месторождениях, построив более 20 километров автомобильных дорог, порядка 11 километров нефтепроводов, запустив в работу пять буровых станков.

ООО "Сладковско-Заречное" - нефтяной актив ПФГ "Сафмар". Компания осуществляет геологоразведку и добычу в Оренбургской области на трех нефтяных месторождениях: Кошинском, Сладковско-Заречном и Ясно-Полянскомском, суммарный объем извлекаемых запасов составляет более 120 миллионов тонн. Фонд действующих эксплуатационных скважин - восемь штук.

ООО "Сладковско-Заречное" перешло к "Сафмару" во втором полугодии 2017 года, после того, как Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство кипрской Dolmer Enterprises (владеющей "Нефтисой" Михаила Гуцериева), о ее приобретении у кипрской SZ Regionoil Holdings. Сумма сделки не разглашалась. "Нефтиса" является компанией-оператором "Сладковско-Заречного".