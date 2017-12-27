Британская JKX приостановила добычу газа на одной из скважин участка в Адыгее

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, приостановила добычу газа на одной из скважин Кошехабльского месторождения в Адыгее, говорится в сообщении компании.

Добыча была приостановлена из-за засорения оборудования на скважине 5 (хвостовика - обсадной колонны). "Для возобновления добычи из скважины потребуется дальнейший капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Рассматривается несколько вариантов решения проблемы, отмечается в сообщении. Компания сообщит о сроках восстановления добычи дополнительно.

Кошехабльское месторождение было открыто в 1972 году. Доказанные запасы газа составляют 3,2 миллиарда кубометров. JKX Oil & Gas приобрела компанию ООО "Южгазэнерджи", которая является недропользователем месторождения, в 2007 году.

Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в России, на Украине, в Венгрии, Болгарии и Словакии. На Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское, Елизаветовское и Руденковское в Полтавской области.