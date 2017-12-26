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"Лукойл" по итогам 2017 г планирует нарастить добычу на Ярегском месторождении на 20%


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH нарастит добычу на Ярегском месторождении на 20% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, годовая добыча на нем превысила 1 миллион тонн, говорится в сообщении нефтяной компании.

Согласно информации на сайте "Лукойл-Коми", в 2017 году на Ярегском месторождении планировалось достичь уровня добычи в объеме 1,918 миллиона тонн нефти, что в 2,6 раза превышает уровень добычи на данном месторождении в 2015 году.

"Лукойл" преодолел рубеж в 1 миллион тонн нефти на Ярегском месторождении в Республике Коми с начала 2017 года. Ожидается, что по отношению к прошлому году объем производства нефти на Яреге вырастет почти на 20%", - говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, на месторождении более чем на 40% увеличены объемы бурения горизонтальных скважин по технологии SAGD (термогравитационное дренирование пласта) и почти на 50% – объем закачки пара в нефтеносные пласты.

Кроме того, в 2017 году на Ярегском месторождении были введены в эксплуатацию энергоцентр "Ярега" мощностью 75 мегаватт и комплекс парогенераторных установок общей мощностью 300 тонн пара в час, годом ранее – пункт подготовки и сбора нефти и водоподготовительная установка ВПУ-700, уточняется в материале.

По данным сайта "Лукойл-Коми", Ярегское месторождение разрабатывается с 1939 года и является единственным в РФ местом, где нефть добывают и подземным, термошахтным, и поверхностным способами. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 метров, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.

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