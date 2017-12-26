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Совет директоров ЧЦЗ переизбрал Павла Избрехта гендиректором компании


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Челябинского цинкового завода" (ЧЦЗ), крупнейшего в РФ производителя металлического цинка и сплавов на его основе, переизбрал Павла Избрехта генеральным директором компании, сообщил ЧЦЗ.

"На состоявшемся 25 декабря 2017 года заседании совета директоров ПАО "Челябинский цинковый завод"... генеральным директором общества назначен Павел Александрович Избрехт", - говорится в сообщении.

Избрехт с 26 декабря 2014 года занимал должность гендиректора "ЧЦЗ". С мая 2012 года он был директором по продажам и маркетингу ООО "УГМК-ОЦМ".

Челябинский цинковый завод - вертикально интегрированная компания с полным технологическим циклом производства металлического цинка. Мощности группы расположены в России (Челябинск), Казахстане (поселок Акжал), Великобритании (город Кэннок).

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