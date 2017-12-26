"Камаз" продлил контракт с гендиректором компании Когогиным до 2022 года

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Камаз" KMAZ продлил контракт с генеральным директором компании Сергеем Когогиным до 2022 года, следует из материалов компании.

"Назначить Когогина Сергея Анатольевича генеральным директором ПАО "Камаз" с 11 февраля 2018 года сроком на 4 года", - говорится в сообщении.

Когогин занимает должность генерального директора "Камаза" с 26 апреля 2002 года.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).