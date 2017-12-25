Суд принял к производству иск инвестора ЕФЗ к властям Красноярского края на 23,5 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 25 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск компании "ЧЕК-СУ.ВК" к местным властям на 23,5 миллиарда рублей, связанный с отказом чиновников в строительстве Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) под Красноярском; предварительное заседание по делу пройдет 25 января, сообщает пресс-служба суда.

"Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" о взыскании с субъекта Российской Федерации Красноярский край, МО Емельяновский район Красноярского края, МО Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края 23,5 миллиарда рублей в счет возмещения вреда. Предварительное судебное заседание назначено на 25 января 2018 года", - говорится в сообщении суда.

Компания подала иск в арбитраж в прошлый вторник, 19 декабря. Истец пояснял, что в октябре 2011 года власти Емельяновского района отказали ему в разрешении на строительство ЕФЗ. Правительство края заявило о невозможности строительства ЕФЗ в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края, высоким уровнем фоновых выбросов в регионе и необходимостью государственной экологической экспертизы проекта. Проект вызвал широкий резонанс в обществе - была организована массовая кампания по противодействию строительству.

В результате истец не смог выполнить обязательства перед кредитором - Внешэкономбанком, который подал в Арбитражный суд Кемеровской области иск о банкротстве "ЧЕК-СУ.ВК". Сумма задолженности компании перед ВЭБом составляет 18,8 миллиарда рублей, а сумма собственных вложенных в проект средств - 4,6 миллиарда рублей.