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Регионы получат средства на выплаты при рождении первенца в середине января


МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Регионы получат субвенции из федерального бюджета на новую выплату за первого ребенка 15-17 января, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Мы предполагаем средства перечислить из федерального бюджета где-то 15-17 января, до этого трудно предположить, что кто-то будет обращаться", — сказал Топилин.

По его словам, за ежемесячным пособием можно обращаться и раньше этого срока, документы на пособие начнут оформлять в день обращения.

Ввести в России ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка ранее предложил президент Владимир Путин. Право получить эти деньги есть у граждан России, постоянно проживающих в стране. Финансовую поддержку окажут семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза. Ранее Топилин говорил, что "заработная плата должна быть около 50 тысяч рублей на двух человек" в регионе, где доходы населения соответствуют средним по стране показателям.

Сумму выплаты предлагается приравнять к прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за второй квартал предшествующего года. В 2018 году средний размер пособия составит 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля.

Сначала деньги будут выплачивать в течение одного года, затем нужно будет подать новое заявление. Средства перестанут выделять, когда ребенку исполнится полтора года.

Назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов. При этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд.

Деньги на пособия семьям, в которых появился второй ребенок, будут выделять за счет средств материнского капитала. Его размер будет ежемесячно уменьшаться на сумму этой выплаты.

При рождении второго ребенка родителям следует обращаться в Пенсионный фонд.

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