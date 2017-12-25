"Роснефть" хочет значительно расширить Эргинский кластер

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN просит правительство значительно расширить одно из своих крупнейших новых месторождений - Эргинский кластер, который сейчас включает пять лицензионных участков, за счет присоединения еще одной крупной площади, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

По данным издания, с такой просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 21 ноября обратился глава "Роснефти" Игорь Сечин. Отмечается, что компания уже значительно увеличила свое присутствие в регионе, купив в апреле "Конданефть" у ННК экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова за 40 миллиардов рублей. Затем в июле она получила на аукционе Эргинский участок, обойдя "Газпром GAZP нефть".

Между Кондинским и Западно-Эргинским участками, которые разрабатывает "Конданефть", располагается нераспределенный Южно-Эргинский участок площадью около 1 тысячи квадратных метров, "представляющий значительный интерес для наращивания ресурсной базы Эргинского кластера", цитирует газета письмо Сечина. Глава "Роснефти" считает, что у компании есть основание получить Южно-Эргинский участок без тендера, поскольку он "удовлетворяет всем критериям для предоставления в пользование в целях геологического изучения флангов открытых месторождений", добавляет издание.

Сечин попросил премьера поручить Минприроды и Роснедрам рассмотреть заявку в "возможно короткие сроки". На документе Медведев поставил резолюцию с поручением главе Минприроды Сергею Донскому "подготовить предложения". В "Роснефти" и Минприроды заявили газете, что не комментируют служебную переписку.

Запасы нефти Эргинского кластера Сечин оценивает в 259 миллионов тонн, что позволит, по его мнению, добывать 8,8 миллиона тонн в год. Инвестиции "Роснефти" оцениваются в 390 миллиардов рублей. Присоединение нового участка может увеличить прогнозные ресурсы еще на 78 миллионов тонн, по оценке ВНИГНИ.

В Минприроды отметили газете, что заявка "Роснефти" может быть удовлетворена, так как возможно предоставление по заявительному принципу участков недр для изучения флангов месторождений, по которым в госбалансе отсутствуют данные о наличии запасов.