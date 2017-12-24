Более 5 тыс человек в Ленинградской области остались без электричества

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Более пяти тысяч человек четырех районов Ленинградской области остались без электричества в воскресенье днем, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

"В 14:10 24 декабря 2017 года поступило сообщение об отключении электроснабжения в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах. В зоне отключения находятся 5013 человек", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на месте работают 13 бригад ПАО "Ленэнерго" LSNG, время восстановление электроснабжения уточняется.