FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Долгов по зарплате на "Курганмашзаводе" нет


МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Задолженности по зарплате на Курганском машиностроительном заводе, находящемся в процедуре финансового оздоровления, в данный момент нет, сообщил в кулуарах съезда ЕР губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

"Сейчас КМЗ фактически находится в структуре "Ростеха". На сегодняшний день, к счастью, уже нет задолженности по заработной плате. Динамика позитивная, нас устраивает", - сказал Кокорин.

Как ранее сообщал "Ростех", "Курганмашзавод" - одна из стратегических площадок группы КТЗ, основная доля в номенклатуре его продукции относится к ГОЗ и ВТС, это составляет более 90%. Ожидается, что после проведения процедур банкротства, "Курганмашзавод" должен будет возглавить военный дивизион КТЗ.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ