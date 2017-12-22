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Глава Крыма с осторожностью относится к криптоплощадкам в республике


МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с осторожностью относится к проектам по открытию криптоплощадок в республике.

Ранее сообщалось, что Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией "Констант Солюшенс Плюс" намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России. Глава корпорации развития республики Олег Морозов заявил, что площадка для майнинга криптовалюты может появиться в Крыму, если это не будет идти вразрез с законодательством.

"Пока что я отношусь к этим проектам-предложениям с осторожностью. Аккуратно надо все это делать. Но в любом случае, у нас достаточно профессиональная экспертная группа, которая сможет оценить и спрогнозировать последствия от принятия таких решений", - сказал Аксенов журналистам после заседания программного комитета Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Москве.

Ранее сообщалось, что так называемый криптопарк предусматривает внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также обеспечение функционирования на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная - биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.

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