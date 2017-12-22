Аксенов: Банковские структуры хотят открыть подразделения в Крыму

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В Крым поступает много заявок от банковских структур, которые хотят открыть свои подразделения на полуострове, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"У нас достаточно большое количество заявок от банковских структур, которые хотят открыть свои подразделения на территории республики", - сказал Аксенов после заседания программного комитета Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Москве.

По его словам, республика нуждается в программах по доступности кредитов для нужд малого и среднего бизнеса.

"Малый и средний бизнес нуждается в поддержке государственной. У нас есть фонды микрокредитования и финансирования. Мы планируем увеличить объем денег до 300 миллионов рублей в год – это поддержка по различным направлениям, грантовая, малого и среднего бизнеса. Без толчка начать свой бизнес сегодня, к сожалению, достаточно проблематично", - добавил Аксенов.