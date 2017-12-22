"Татнефть" в 2018 году планирует увеличить переработку на 19,9%

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Татнефть" TATN в 2018 году планирует увеличить объем переработки на комплексе "Танеко" на 19,9% - до 9,405 миллиона тонн, говорится в сообщении компании по итогам визита президента Татарстана Рустама Минниханова на нефтеперерабатывающий комплекс.

"В числе основных (задач на 2018 год - ред.) - переработка нефтесырья на уровне 9,405 миллиона тонн (119,9% к уровню 2017 года)", - приводит пресс-служба слова генерального предприятия Леонида Алехина.

В 2017 году ожидаемый объем переработки нефтесырья составит 7,847 миллиона тонн с глубиной переработки 99,24% и выходом светлых нефтепродуктов 87,35%. Всего с начала комплексного опробования НПЗ и на конец текущего года объем использования и переработки нефтесырья составит более 50,5 миллиона тонн.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер - госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим", владеет 30,44% акций в уставном капитале компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Татнефти".