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Суд в Москве по иску Hugo Boss взыскал 500 тыс руб с продавцов парфюма Bo$$


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску немецкой компании Hugo Boss Trade Mark Management взыскал 500 тысяч рублей с двух компаний, производящих и реализующих парфюмерную продукцию под названием Bo$$, следует из опубликованного решения суда.

Суд также запретил ООО "Парад звезд" использовать обозначение Bo$$ при реализации продукции, а ООО "Абар" - при ее изготовлении. С первого ответчика суд взыскал 400 тысяч рублей, со второго – 100 тысяч рублей.

Компания Hugo Boss Trade Mark Management, которой принадлежат права на товарные знаки известного немецкого производителя одежды и парфюмерии, в июле обратилась в столичный арбитраж с иском о защите исключительных прав на бренд BOSS.

Как установил суд, "Абар" по заказу "Парада звезд" производит несколько видов парфюмерии, в названии которой присутствует элемент Bo$$, "Парад звезд" предлагает данную продукцию к продаже через принадлежащий ему интернет-магазин. Ответчики иск не признали. Представитель "Парада звезд", в частности, ссылался в суде на то, что компании принадлежит товарный знак Mr. Bo, который и используется в названии продукции.

Суд, однако, пришел к выводу о недобросовестном поведении ответчиков. В решении говорится, что фонетическое сходство и сходство общих зрительных впечатлений сравниваемых обозначений – ВОSS и ВО$$ - очевидно и способствует введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Действия ответчиков суд назвал "паразитированием на репутации истца и известности его товарного знака".

 

Немецкая компания-производитель одежды Hugo Boss была основана в 1924 году. Штаб-квартира расположена в городе Метцингене, Германия.

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