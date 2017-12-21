Жители Приморья не боятся купюр 200 и 2000 руб и хотят заполучить их на "сувениры"

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - ПРАЙМ. Жители Приморья в отличие от новосибирцев спокойно относятся к новым купюрам номиналом 200 и 2000 рублей: во Владивостоке все хотят заполучить их на "сувениры".

Журналисты одного из СМИ провели эксперимент в Новосибирске, попытавшись расплатиться новыми купюрами. Большинство отказались брать незнакомые банкноты или тщательно их изучали, прежде чем принять.

В Приморье новые купюры поступили кредитным организациям в конце октября.

БЕРУТ НА "СУВЕНИРЫ"

В Примсоцбанке РИА Новости рассказали, что местные жители, наоборот, стремятся получить новую купюру.

"Дизайн купюр необычный и яркий, каждая купюра получила свое цветовое решение, причем на купюре в 2000 рублей изображен один из основных символов столицы Приморского края – мост на остров Русский... С момента ввода в обращение купюры пользуются достаточно большим спросом у населения, в том числе из-за необычного дизайна, преимущественно они используются в качестве "сувенира". При этом, напоминаем, новые купюры в первую очередь являются средством расчетов и обязательны к приему как банке, так и в любой торговой точке", - рассказала начальник управления операционно-кассовой работы ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк Евгения Кокшарова.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе приморского отделения ПАО Сбербанк SBER, в кассах банка принимают и выдают новые купюры. "Любой желающий может поменять деньги на новую банкноту, имея при себе паспорт. Но случаев, когда клиенты отказывались принимать новые купюры, во Владивостоке не было", - добавил собеседник агентства.

В валютных обменниках РИА Новости рассказали, что купюры уже периодически появляются в обороте касс. "У нас они иногда бывают. С ситуациями, когда люди не принимали деньги, не сталкивались", - рассказал кассир одного из обменных пунктов.

ПРОБЛЕМ НЕТ

В магазинах и городском транспорте Владивостока проблем с оборотом новых купюр также нет.

"В сети магазинов "Фреш 25" принимаются купюры нового образца в 200 и 2000 рублей. Нам даже иногда зарплату ими выдают. Лекции для сотрудников мы не проводили, все и так про них знают. Мы не сталкивались с тем, чтобы покупатели пытались их вернуть обратно, наоборот, все хотят их получить", - рассказал руководитель IT-отдела сети супертмаркетов "Фреш 25" Максим Сапрыкин.

Одна из жительниц Владивостока Мария рассказала РИА Новости, что расплачивалась новыми купюрами за проезд в автобусе. "Автобусники принимали купюры. Вот, кстати, во Владивостоке проблем нет точно. Может, где-то в глубинке и не в курсе. У нас активно же про них говорили", - добавила она.

ЕСЛИ КУПЮРУ НЕ ВЗЯЛИ

Вопросов по новым купюрам у жителей Дальнего Востока не возникает, но Дальневосточное главное управление Центрального банка РФ продолжает проводить разъяснительную работу с населением.

"Во Владивосток новые купюры поступили еще в октябре и сразу были представлены жителям края... Наши специалисты регулярно рассказывают о новых банкнотах со страниц печатных и электронных СМИ, в эфире радио и телевидения. Мы оперативно отвечаем на все вопросы СМИ о новых купюрах, готовы проконсультировать по вопросам денежного обращения и граждан. Но сначала выхода новых банкнот в обращение вопросов по ним от жителей региона в Дальневосточное ГУ не поступало", - рассказали РИА Новости в ГУ.

Представитель управления отметил, что введение в обращение купюры нового номинала в любой стране требует от участников рынка настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования к ее обслуживанию.

"И это, естественно, занимает время. Предварительно оборудование тестировалось на образцах купюр. Полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября... Новые купюры – это законное средство платежа, их обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что если кто-то отказывается принимать новые банкноты, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Это можно сделать, заполнив электронную форуму на сайте ЦБ или направив обращение по почте.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября. На банкноте номиналом 200 рублей — символы Севастополя: изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром "Восточный" в Амурской области. Символы для новых банкнот были выбраны в общероссийском конкурсе в 2016 году.