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Только несколько магазинов сети "Магнолия" еще не работают после сбоя онлайн-касс


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Несколько магазинов продуктового ритейлера "Магнолия" все ещё не восстановили свою работу из-за сбоя в работе онлайн-касс, произошедшего накануне, но неполадки в них будут устранены в ближайшие часы, заявила РИА Новости представитель компании.

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе онлайн-касс. По информации налоговиков, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей - АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но позднее они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. На практике многие предпочли приостановить торговлю.

"Остались единицы магазинов, до которых ещё не доехали наши технические специалисты, они работали всю ночь и продолжают, в ближайшие часы все они вернутся к обычному режиму работы", - сказала собеседница агентства.

По её словам, сложность заключается в том, что ремонт кассового оборудования возможен только на месте.

 

"Если бы можно было делать это онлайн, все было бы гораздо быстрее, но необходимо физически перегружать каждую кассу, а это требует времени и присутствия", - сказала представитель компании.

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