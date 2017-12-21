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"Газпром" и CNPC договорились об объеме и сроках поставки газа с Дальнего Востока в Китай


Газ / Компании

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP и CNPC договорились об основных условиях поставок газа с Дальнего Востока в Китай - определены объем и срок поставок, говорится в сообщении "Газпрома".

"После встречи Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Ван Илинь (глава совета директоров CNPC - ред.) подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы", - говорится в сообщении.

"Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году", - отмечается в сообщении.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири -2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. Предполагается, что ресурсной базой для дальневосточных поставок станут месторождения Сахалина.

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