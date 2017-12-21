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Угледобыча на шахте "Есаульская" в Кузбассе приостановлена после аварии


Компании / Индустрия

КЕМЕРОВО, 21 дек - ПРАЙМ. Работа по добыче угля шахты "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области, где в среду произошло обрушение породы, временно приостановлена, телефонная связь, вентиляция и электроснабжение не нарушены, говорится в оперативном сообщении Минэнерго России.

Обрушение породы произошло накануне в 19.10 (15.10 мск) на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места проведения горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались за завалом, связь с ними установлена, травм нет. Аварийно-спасательная операция продолжается, прокладывается поисково-спасательная выработка, через которую этих рабочих рассчитывают эвакуировать.

"На ООО "Шахта "Есаульская" произошло обрушение породы на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают четыре отделения ВГСО. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена. Телефонная связь, вентиляция и электроснабжение шахты не нарушены", - говорится в сообщении.

Минэнерго напоминает, что в четверг на шахте организовали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости заблокированным горнорабочим через три пробуренные технологические скважины.

"Проводятся работы по расширению скважин и дальнейшему созданию коридора для эвакуации горнорабочих. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Способ добычи - подземный. По данным Минэнерго, запасы - 14 миллионов тонн угля марок Ж, Г. Потребители - металлургические и коксохимические предприятия ООО "Евраз холдинг", ПАО "Мечел" MTLR.

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