BP может получить 49% Харампурского месторождения "Роснефти"

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Британская BP может получить 49% одного из крупнейших газовых активов "Роснефти" ROSN - Харампурского месторождения, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Во вторник Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ сообщило, что BP находится в процессе согласования участия в капитале дочерней структуры "Роснефти" - компании "Харампурнефтегаз".

Лицензии на Харампурское месторождение и расположенные рядом Харампурский, Усть-Харампурский и Кынско-Часельский участки принадлежат самой "Роснефти". По словам собеседников газеты, лицензия на Харампурское, видимо, будет переведена на "Харампурнефтегаз". В "Роснефти" и BP отказались от комментариев изданию.

Харампурское месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Его запасы на начало года, по словам собеседника газеты в Роснедрах, составляли 975 миллиардов кубометров газа и 78 миллионов тонн нефти по АВ1+В2. Более 80% запасов газа - трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у "Роснефти" есть льгота по НДПИ в 79%. Сейчас ведется опытно-промышленная разработка турона, объем добычи в 2016 году составил 0,46 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти.

Отмечается, что месторождение не подключено к Единой системе газоснабжения "Газпрома" GAZP, но недалеко от нее в этом году "Роснефть" провела тендеры на строительство газопровода для подключения к ЕСГ длиной около 150 километров и стоимостью 9 миллиардов рублей. Заказана и установка подготовки газа (УКПГ).

Харампур - большой, но трудный актив для "Роснефти", поскольку эффективной технологии разработки турона у компании нет, при этом на месторождении мало конденсата, что негативно влияет на его экономическую привлекательность. По словам собеседников газеты, BP может получить в проекте долю в 49%, сравнительно немного заплатив и взяв на себя обязательства по инвестициям.

"Роснефть" одобрила схему разработки сеноманских и туронских залежей актива еще в 2014 году, но пока она не утверждена. Пока компания рассчитывает начать промышленную добычу газа в 2019 году, ввод УКПГ и газопровода к ЕСГ намечен на сентябрь-октябрь 2019 года. Сроки начала полномасштабной разработки турона неизвестны. Источники газеты затруднились предположить цену Харампура, отметив, что она не слишком велика с учетом сложной геологии и начального статуса проекта.