СМИ: Чукотка может выкупить допмиссию "Русгидро" для строительства энергоинфраструктуры

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Чукотка может выкупить допмиссию "Русгидро" для строительства энергоинфраструктуры в регионе, пишет в среду газета "Коммерсант".

Такую схему безвозмездной субсидии из бюджета в 2018-2020 годах предлагает Минпромторг, отмечает издание.

Так, Минпромторг предлагает выделить из федерального бюджета в 2018-2020 годах около 10 миллиардов рублей на строительство энергоинфраструктуры на Чукотке для проектов в Баимской рудной зоне. Это ГОК на Баимском месторождении меди, фабрика на золоторудной Кекуре, освоение золоторудного Бургахчана. Средства предполагается заложить в госпрограмму по развитию промышленности, добавив пункт об устранении ресурсных ограничений развития промышленности в Чукотском АО и увеличив бюджетное финансирование с 28 миллиардов до 37,9 миллиарда рублей, пишет газета.

Минпромторг разработал правила субсидий из федерального бюджета Чукотскому АО, который будет нести расходы "на организацию ресурсоснабжения" горнодобывающих проектов, пишет издание. Регион может внести средства в уставные капиталы организаций, реализующих инвестпроекты по созданию инфраструктуры, отмечает газета.

В Минпромторге газете не уточнили, о каких организациях идет речь. "Субсидия безвозмездная, но средства, полученные от оплаты энергии горнодобывающими предприятиями, будут реинвестироваться в завершение строительства полной схемы энергообеспечения региона и его социальных объектов", - заявили изданию в Минпромторге.

Во вторник глава "Русгидро" Николай Шульгинов в ходе дня инвестора и аналитика заявил, что компания в течение нескольких лет может провести допэмиссию акций объемом 13-14 миллиардов рублей. Он отметил, что привлечение средств необходимо для финансирования инвестпрограммы, в первую очередь для строительства линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке. Между тем на вопрос издания о вхождении Чукотки в капитал представитель компании заявил, что параметры допэмиссии не утверждены ни государством, ни советом директоров.