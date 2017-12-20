В Москве с нового года подорожает проезд в общественном транспорте‍

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Тарифы на оплату проезда на московском общественном транспорте изменятся со 2 января нового 2018 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Алину Бисембаеву, при этом цена одной разовой поездки не изменится - 55 рублей.

Тарифы, отмечает Бисембаева, вырастут в рамках индексации. В то же время она отметила, что стоимость билета "Единый" на 1–2 поездки, билета на наземный транспорт (ТАТ ) на одну поездку в ТиНАО, а также оплата проезда на турникете при помощи бесконтактных систем PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay, не изменятся. Прежней останется стоимость проезда для студентов и школьников.

Остальные проездные билеты вырастут в цене со 2 января 2018 года. Цена проезда по транспортной карте "Тройка" в столичном метрополитене и на наземном городском транспорте вырастет на 1 рубль. Безлимитный проездной на год вырастет с 18,2 тысячи рублей до 18,9 тысячи рублей.

