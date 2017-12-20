Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона в октябре вырос на 2,6%

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. В октябре 2017 года объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) вырос на 2,6%, до 5 919,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах вырос с 11,3% до 11,6%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации и в долговые обязательства Банка России. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 279,6 млрд рублей, уменьшившись на 1,5%, что в большей степени было вызвано существенным ростом отрицательной переоценки долевых ценных бумаг.



