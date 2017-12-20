Объем кредитов, предоставленных банками Московского региона экономике, в октябре составил 23,3 трлн рублей

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Объем кредитов и прочих ссуд, предоставленных кредитными организациями Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в октябре 2017 года практически не изменился и составил 23 314,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах уменьшился до 45,6% против 45,8% на 1 октября 2017 года.

Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), в октябре 2017 года вырос на 0,4%, до 15 285,3 млрд рублей, удельный вес показателя в активах не изменился и составил 29,9%.

Объем розничных кредитов за октябрь текущего года вырос на 0,6%, до 5 991,9 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению с прошлым месяцем осталась на прежнем уровне (11,7%). Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов по сравнению с сентябрем текущего года практически не изменилась (98,3%).



