FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Суд отменил решение о запрете в России сервиса BlaBlaCar


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

 

КРАСНОДАР, 19 дек - ПРАЙМ. Краснодарский краевой суд во вторник отменил решение нижестоящей инстанции о запрете в России сервиса BlaBlaCar, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Решение Тимашевского районного суда Краснодарского края от 12 сентября 2017 года отменено, в иске прокурора Тимашевского района отказано. Апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев", - сказала судья.

На судебном заседании в сентябре прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar запрещенной к распространению на территории РФ в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Компания обратилась в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подала апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

Представители компании собирались доказать суду, что райдшеринг (совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) не нарушает законов РФ.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.

 

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ