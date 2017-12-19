Суд отменил решение о запрете в России сервиса BlaBlaCar

КРАСНОДАР, 19 дек - ПРАЙМ. Краснодарский краевой суд во вторник отменил решение нижестоящей инстанции о запрете в России сервиса BlaBlaCar, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Решение Тимашевского районного суда Краснодарского края от 12 сентября 2017 года отменено, в иске прокурора Тимашевского района отказано. Апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев", - сказала судья.

На судебном заседании в сентябре прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar запрещенной к распространению на территории РФ в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Компания обратилась в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подала апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

Представители компании собирались доказать суду, что райдшеринг (совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) не нарушает законов РФ.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.