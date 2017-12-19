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Кабмин РФ выбрал подрядчика для строительства морского терминала под Калининградом


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выбрало ООО "Больверк" единственным подрядчиком по разработке документации и строительству международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Больверк" единственным исполнителем работ по разработке рабочей документации и работ по строительству объекта "Международный морской терминал для приема круизных и грузо-пассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области", - говорится в документе.

Строительство порта предусмотрено в рамках реализации строительства морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград, предусмотренного подпрограммой "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы).

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