Кабмин РФ выбрал подрядчика для строительства морского терминала под Калининградом

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выбрало ООО "Больверк" единственным подрядчиком по разработке документации и строительству международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Больверк" единственным исполнителем работ по разработке рабочей документации и работ по строительству объекта "Международный морской терминал для приема круизных и грузо-пассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области", - говорится в документе.

Строительство порта предусмотрено в рамках реализации строительства морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград, предусмотренного подпрограммой "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы).