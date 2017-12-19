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"Русгидро" законсервирует Загорскую ГАЭС-2 на 2 года


Компании / Энергосети

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Русгидро" приняла решение о консервации Загорской ГАЭС-2 на два года, заявил гендиректор компании Николай Шульгинов в ходе дня инвестора и аналитика.

В середине декабря совет директоров компании решил временно законсервировать Загорскую ГАЭС-2, не раскрывав тогда точные сроки.

"Совет директоров поддержал предложение правления о дальнейших мероприятиях по Загорской ГАЭС-2. Это консервация временная, она на два года", - заявил Шульгинов, отвечая на вопрос о Загорской ГАЭС-2, добавив, что консервация связана с необходимостью подтвердить безопасность.

"В строгом соответствии с предписанием Ростехнадзора нужно обеспечить безопасность этого объекта и выполнить мероприятия по консервации... Мы должны быть абсолютно уверены, что модифицированный грунт выдержит нагрузки в процессе жизненного цикла, для этого нужны испытания. Во время консервации мы эти испытания проведем", - сказал Шульгинов.

На строившейся в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области гидроаккумулирующей электростанции компании "Русгидро" (Загорской ГАЭС-2) в 2013 году произошло подтопление. Позже было установлено, что произошла просадка здания ГАЭС.

В интервью газете "Коммерсант" в 2016 году Шульгинов говорил, что восстановительные работы на ГАЭС могут обойтись в 24 миллиарда рублей, достройка — еще в 20 миллиардов рублей. В начале апреля замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, который входит в совет директоров "Русгидро", заявил, что в вопросе восстановления Загорской ГАЭС-2 "не надо торопиться", а следует дождаться технологического аудита, который даст понятие о возможности и оправданности этого восстановления, поскольку "станций таких мало, ситуация, которая там сложилась, уникальная".

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