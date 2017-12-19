Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в октябре вырос на 2,9%

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в октябре 2017 года вырос на 2,9%, до 7 984,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно увеличение объема межбанковских кредитов, привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в октябре текущего года выросла с 15,3% до 15,6%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам выросла на 0,5%, до 7 185,8 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 1,3%, до 5 815,6 млрд рублей). Доля МБК в активах на 1 ноября 2017 года, как и на начало предыдущего месяца, составила 14%.

За октябрь 2017 года доля средств Банка России в пассивах банков Московского региона выросла с 2,4% до 2,7%: их совокупный объем увеличился на 10,9%, до 1 358,3 млрд рублей (исключительно за счет роста депозитов, привлеченных от Банка России).



