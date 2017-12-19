FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Объем вкладов населения в банках Московского региона в октябре вырос на 0,3%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2017 года вырос на 0,3%, до 10 849,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость этого показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за октябрь 2017 года практически не изменилась и составила 21,2%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде снизился на 2,2%, до 13 099,2 млрд рублей. 

В октябре текущего года произошел рост как рублевой составляющей депозитов физических лиц – с 72,0% до 72,6%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц – с 64,3% до 64,8%. 

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 1,7%, до 5 223,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде практически не изменился (10,2% на 01.11.2017).

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ