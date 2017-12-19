Объем вкладов населения в банках Московского региона в октябре вырос на 0,3%

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2017 года вырос на 0,3%, до 10 849,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость этого показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за октябрь 2017 года практически не изменилась и составила 21,2%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде снизился на 2,2%, до 13 099,2 млрд рублей.

В октябре текущего года произошел рост как рублевой составляющей депозитов физических лиц – с 72,0% до 72,6%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц – с 64,3% до 64,8%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 1,7%, до 5 223,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде практически не изменился (10,2% на 01.11.2017).