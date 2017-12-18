Силуанов: Регионы в текущем году получат сверхплановые доходы на 850 млрд руб

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Регионы России в текущем году получат сверхплановые доходы на 850 миллиардов рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"В текущем году мы видим лучше ситуацию с региональными бюджетами. В этом году мы ожидаем получения сверхплановых доходов регионов 850 миллиардов рублей, больше, чем мы запланировали", - отметил министр.

"Эти деньги как раз пойдут на выполнение обязательств субъектов РФ", - уточнил он.

Силуанов также отметил, что регионы закончат год по исполнению бюджета лучше, чем в прошлом году.