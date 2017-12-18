Объем собственных ресурсов банков Московского региона в октябре снизился на 1,1%

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2017 года снизился на 1,1%, до 4 554,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику объема собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) в первую очередь повлияло сокращение общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) (на 8,3%, до 883,5 млрд рублей). Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков несколько уменьшилась (на 0,1%) и по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 3 642,7 млрд рублей.

Текущим финансовым результатом деятельности банков региона за январь-октябрь 2017 года был убыток в сумме 53,7 млрд рублей (в аналогичном периоде 2016 года – прибыль в размере 127,4 млрд рублей).



