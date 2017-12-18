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Совокупные активы банков Московского региона в октябре выросли на 0,5%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2017 года увеличились на 0,5%, до 51 148,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых пассивов (с 74,9% до 75,6%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 73,8% до 74,5%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 9,1% до 8,9%), доля обязательств кредитных организаций практически не изменилась (82,6%), а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах увеличился (с 8,2% до 8,5%).

По состоянию на 1 ноября 2017 года в Московском регионе действовало 290 кредитных организаций, в том числе 283 в Москве и 7 в Московской области (на 1 октября 2017 года – 292 кредитные организации, в том числе 285 в Москве и 7 в Московской области).

 

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