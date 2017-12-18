Кабмин выделил 14 млрд руб на реконструкцию аэропортов Камчатки‍

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российское правительство выделило из федерального бюджета 14 млрд рублей на реконструкцию аэропортов Камчатского края. Соответствующий документ подписал глава кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте регионального правительства.

Деньги выделены для поддержания предприятий авиационной отрасли региона, а также для того, чтобы повысить доступность воздушных перевозок между Дальневосточным федеральным округом и европейской частью России, и для развития инфраструктуры аэропортов субъекта.

Пралинуется, что будет проведена реконструкция в аэропортах сел Тиличики, Тигиль, Пахачи, Мильково, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хвайрюзово. Дополнительные работы на выделенные кабмином средства проведут в поселке городского типа Палана.