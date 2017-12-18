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Дагестан и Новгородская область получат до конца года 4,3 млрд руб дотаций


Экономика

МОСКВА, 18 дек ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился в 2017 году выделить бюджетам Дагестана и Новгородской области совокупно 4,3 миллиарда рублей дотаций в целях обеспечения сбалансированности бюджетов регионов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2017 году из резервного фонда президента РФ Минфину России бюджетные ассигнования для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ бюджету Республики Дагестан в размере 3,2 миллиарда рублей и бюджету Новгородской области в размере 1,1 миллиарда рублей", - говорится в распоряжении.

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