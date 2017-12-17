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Поврежденное ветром энергоснабжение в 4 районах Кировской области восстановлено


НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение 12 населенных пунктов в 4 районах Кировской области, поврежденное сильным ветром, восстановлено, сообщает региональное ГУ МЧС.

В воскресенье около 10 часов утра по московскому времени поступила информация о нарушении электроснабжения в ряде населенных пунктов Кировской области. Без электроснабжения оставались 12 населенных пунктов.

"В 14.45 аварийно-восстановительные работы завершены", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС добавили, что сейчас в "Кировэнерго" введен режим повышенной готовности и усилен контроль над работой энергообъектов.

По данным портала Gismeteo, в воскресенье в Кировской области температура воздуха колеблется от минус 4 до минус 6 градусов. Скорость ветра достигает 15 метров в секунду.

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